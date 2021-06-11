Облкомприроды: в волгоградских лесах усыхает 1% сосен

Так сейчас выглядят многие сосновые леса. Фото: Центр защиты леса.

Накануне региональный Центр защиты леса сообщил, что в Волгоградской области гибнут хвойные леса. Причем усыхают сосны практически во всех лесничествах региона. После в облкомприроды дали развернутый комментарий о ситуации: «деревья живые, но хвоя изменила цвет». Порыжели сосны на 1% от площади хвойных насаждений.

- Желтизну сосен связывают с последствиями прошлогодней почвенной засухи, - сообщили выводы, к которым пришли специалисты облкомприроды.

Вскоре в нескольких лесничествах региона пройдет обследование с участием столичных специалистов, ожидают и результатов исследований – усыхающую хвою отправили в столичную лабораторию.

- Если лабораторные исследования подтвердят эту версию, значит, что спустя некоторое время деревья полностью способны восстановить свои силы, - подчеркивают в комитете.

Желтеют сосны не только в Волгоградской области, но и в соседних регионах. И в качестве причин сейчас рассматривается именно засушливый прошлый год.