Под Волгоградом 2-летняя девочка отравилась угарным газом

В ночь на 11 июня в городе Суровикино Волгоградской области при трагических обстоятельствах погибла 2-летняя девочка: малышка задохнулась угарным газом во время сна.

ЧП произошло около 03:30 часов в одном из домов. Молодая мать допоздна засиделась с подругой, которая пришла в гости. Перед тем, как пойти провожать ее, зажгла свечу и оставила в комнате. Сама ушла. В итоге загорелись шторы и телевизор.

Пожар удалось ликвидировать до прибытия спасателей. Ребенок отравился.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, проводится проверка.