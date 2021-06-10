Волгоградку приговорили к 6 годам колонии за истязание 8-летнего сына

Мать и отчим били мальчишку и издевались над ним. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Кировский районный суд Волгограда 8 июня огласил приговор в отношении матери и ее сожителя, истязавших 8-летнего ребенка. Два месяца мать и отчим избивали школьника, морили сына голодом, издевались над ним. За это женщине дали 6 лет колонии общего режима, ее сожителю – 8 лет тюрьмы. Плюс к этому мать лишили родительских прав, а ребенку выплатят 500 тысяч рублей компенсации.

- С осуждённых в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей с каждого, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, тревогу забили педагоги 8-летнего мальчика, который долго не появлялся в школе. Учителя отправились к ребенку домой, обнаружили его в синяках и сразу обратились в полицию. Расследовали дело следователи Кировского отдела СУ СКР.

Вину свою мать и отчим признали лишь частично. Однако суд признал 24-летнюю мать виновной в истязании малолетнего в составе группы лиц и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, а также неисполнении родительских обязанностей. Ее 27-летнего сожителя признали виновным по двум из этих статей.

- Женщина взята под стражу в зале суда. В настоящее время ребенок проживает с отцом, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Приговор еще могут обжаловать, в законную силу он не вступил.