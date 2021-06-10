В Волгоградской области гибнут сосновые леса

Сосны засыхают. Фото: Центр защиты леса.

В Волгограде 9 июня прошло совместное совещание регионального Центра защиты леса и облкомприроды. Причиной и главной темой обсуждения специалистов стала тревожная новость – в области гибнут хвойные леса. Как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, лесники бьют тревогу, потому что сосны усыхают практически во всех лесничествах Волгоградской области.

Лесопатологи волгоградского филиала Рослесозащиты осмотрели словно покрытые «ржавчиной» сосны, чтобы установить причины «болезни» хвойных лесов. Результаты оказались неутешительными.

- Осмотр наземной части и корневой системы деревьев не позволил установить причину усыхания сосны, повреждений хвои вредителями и болезнями также не выявлено, сообщают в Центре защиты леса.

Теперь в леса поедет комиссия вместе с сотрудниками ФНЦ Агроэкологии Российской академии наук. В первую очередь специалисты отправятся в Подтелковское, Ольховское и Алексеевское лесничества. По мнению экологов, обследование в этих местах позволит понять причину неизвестного недуга. Объемы бедствия в регионе решили зафиксировать, анализируя космические снимки засыхающих лесов. А пока образцы усыхающей хвои направили в лабораторию Рослесозащиты.

- Властями региона принимаются оперативные меры по сохранению хвойного леса и локализации очага «болезни», - отмечают в облкомприроды. - Для локализации очага болезни сформирована рабочая группа, которая на месте проведет дополнительное обследование и определит схему распространения недуга деревьев.