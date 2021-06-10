МЧС предупредило о сильных ливнях, граде и грозах в Волгограде

Улицы Волгограда пока не превратились в реки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде гремит гром, во многих районах прошли ливни, правда, были лило как из ведра недолго. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МЧС России, непогода продлится до конца суток 10 июня 2021 года. По информации Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах области ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 м/с.

Спасатели рекомендуют не забывать о безопасности. Под деревьями лучше не ходить, машины под ними и рядом с шаткими конструкциями и рекламными щитами не ставить. А если вы обнаружите оборванные провода или другие повреждения энергетических объектов, не подходите близко и тем более не касайтесь их.

- Необходимо сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60, - подчеркивают в МЧС.