Благоустройством площади Чекистов займется фирма, которая делала вход в парк Гагарина

Площадь Чекистов. Фото: мэрия

Администрация Волгограда по итогам аукциона выбрала подрядчика, который займется благоустройством площади Чекистов в Ворошиловском районе. Работать здесь будет ООО «ГК ВСП-СЕРВИС». Подрядчик волгоградцам хорошо знаком, именно эта фирма занималась первым этапом реконструкции парка Гагарина на Красном и установила там входную группу.

- Организация зарекомендовала себя, как ответственный исполнитель. После выявления муниципалитетом локальных дефектов на покрытии входной группы, подрядная компания в короткие сроки устранила все недочеты за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств, - отмечают в мэрии.

Напомним, в этом году на площади Чекистов обновят участок площадью в полтора гектара. Здесь уложат брусчатку в традициях последних лет, она займет почти четверть общей площади. Гранитный бордюр обещают сохранить, также на гранит заменят асфальтобетонные ступени одной лестницы. В зеленой зоне проложат новые линии освещения и установят 150 светильников. Обеспечивать безопасность будут 24 камеры видеонаблюдения. Также здесь появятся около 20 новых скамеек с чугунными ножками под «старину», лавочки и чугунные урны.

Газон обновят, сделают розарий и высадят 80 деревьев, в том числе ели, клены, ивы. Обрамлять их будут более трех тысяч кустарников, в числе которых багрянник, барбарис, бирючина обыкновенная, можжевельник и два вида спиреи. Снабжать их влагой будет новый поливочный водопровод.