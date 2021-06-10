Зарезал и выбросил на стройку: в Волжском мужчина жестоко убил коллегу

Мужчина сознался в убийстве. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Тело 28-летнего волжанина с 11 ножевыми ранениями, завернутого в скатерть и обмотанного веревкой нашли на заброшенной стройке 9 июня. Оперативно задержали 55-летнего коллегу, подозреваемого в расправе. Волгоградский следком проводит проверку по факту убийства, возбуждено уголовное дело.

Уже известно, что погибший уехал на такси из дома 5 числа и исчез. Родственники написали заявление в полицию и пытались сами найти мужчину. Опрашивали знакомых. Поиски и привели их на пустырь.

- Обследуя пустыри и заброшенные стройки, свидетель обнаружил страшную находку – тело попавшего с явными признаками насильственной смерти, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Полицейские вместе со следователями приступили к поискам подозреваемого. Было очевидно, что преступление произошло в другом месте, а на стройку жертву принесли позже, чтобы замести следы.

- После совершения преступления, мужчина покинул Волжский и скрывался в Иловлинском районе, где его задержали, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

55-летний коллега признался, что убил на почве бытового конфликта. Улики утопил к реке. Ему грозит 15 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.