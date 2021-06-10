Под Волгоградом столкнулись два скутериста: оба водителя в больнице

Авария с участием двух скутеров произошла в Урюпинском районе Волгоградской области вечером 9 июня. Спровоцировал ее 53-летний мужчина без водительских прав, номеров на ее транспортном средстве тоже не оказалось. Известно, что водитель сел за руль скутера «Мотоленд» и на пересечении Окладненской и Краснознаменной грубо нарушил ПДД.

- На перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение со скутером «Орион» без регистрационного номера под управлением 38-летней женщины, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МД по Волгоградской области.

Проводится проверка.