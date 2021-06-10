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Происшествия10 июня 2021 12:14

Под Волгоградом столкнулись два скутериста: оба водителя в больнице

За рулем одного из транспортных средств находилась женщина
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Авария с участием двух скутеров произошла в Урюпинском районе Волгоградской области вечером 9 июня. Спровоцировал ее 53-летний мужчина без водительских прав, номеров на ее транспортном средстве тоже не оказалось. Известно, что водитель сел за руль скутера «Мотоленд» и на пересечении Окладненской и Краснознаменной грубо нарушил ПДД.

- На перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение со скутером «Орион» без регистрационного номера под управлением 38-летней женщины, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МД по Волгоградской области.

Проводится проверка.