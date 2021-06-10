Реки вместо дорог: партия «Новые люди» обратилась в прокуратуру и администрацию Волгограда с требованием наладить работу ливневок

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Проливные дожди, которые обрушились на Волгоград в конце мая и начале июня показали, что система городской ливневой канализации вновь не справилась с потоками дождевой воды. В Кировском районе на Второй продольной уровень воды доходил до порогов легковушек. Огромные лужи образовались на улице Героев Тулы, которую ремонтировали в прошлом году и по которой каждый день ездит глава региона. Локальные потопы образовывались и на других улицах. Коммунальные службы города пытались справиться с потоками воды, прочищая колодцы и освобождая ливнеприемники. Но принимаемых мер было явно недостаточно – лужи были таких размеров, что в городе остановился даже электротранспорт.

- Волгоградские потопы с каждым годом становятся все сильнее. И если какие-то меры принимаются для устранения последствий разгула стихии, то жители их почти не замечают, - говорят в волгоградском отделении партии «Новые люди». - Однако еще к концу 2019 года администрация города обязана была провести инвентаризацию объектов ливневой канализации по иску прокуратуры. И определить организацию, отвечающую за их содержание. Заработать ливневая канализация должна была не позже конца того же года.

Региональное отделение партии «Новые люди» подготовило обращение в администрацию города и прокуратуру для решения вопроса с обслуживанием волгоградских ливневок.

- Жители, которые обращались к нам, буквально кричали «Мы тонем! Что нам делать?», - рассказывает адвокат и сторонник «Новых людей» Алексей Ушаков. - Мы хотим официально узнать, на каком этапе находится исполнение иска прокуратуры от февраля 2019 года, и какой будет дальнейшая судьба волгоградских ливневок. Волгограду слава итальянской Венеции не нужна. Нам привычнее на сухопутном транспорте, без лодок.

В серьезной ревизии нуждаются и коллекторы ливневой канализации. Из-за скопившегося в них мусора пропускная способность магистралей серьезно снижена. А если в ливневку врезают и хозяйственно-бытовую канализацию, что, увы, не редкость, то на лицо и экологический ущерб.

Алексей Ушаков отмечает, что необходим общественный контроль исполнения администрацией иска прокуратуры.

- Решение вопроса с волгоградскими потопами лежит на поверхности, - считает правозащитник. - Уже есть решение суда, которое нужно лишь исполнить. Для этого даже не надо создавать отдельное предприятие. В городе есть МБУ «Северное», МУП «ДСЭР». Достаточно на базе этих предприятий создать две-три бригады, которые бы занимались именно обслуживанием ливневой канализации. Но прежде, чем чистить водостоки, нужна тотальная ревизия всей ливневки. Нужно понять, где водоотводов достаточно, а где нужна реконструкция или строительство новых объектов.