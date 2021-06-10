В Волгограде составляют ТЗ на ликвидацию белого моря Химпрома

Белое море Химпрома. Фото: АВО

Разговоры о том, что в Волгограде необходимо обезвредить оставшийся после развала «Химпрома» шламонакопитель «Белое море», идут уже много лет. Сейчас власти вырабатывают стратегию и составляют техническое задание для будущего проекта. Прошло первое заседание рабочей группы, которая должна будет определить шаги по обезвреживанию опасного наследия промышленного гиганта и рекультивации земель.

- Предложения экспертов будут учтены при разработке стратегии и войдут в техническое задание, - отмечают в администрации региона.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомприроды, в составе рабочей группы не только местные чиновники, ученые и общественники. Проблема довольно серьезная, задача непростая. «Белое море» с отходами I-IV классов опасности растянулось на 1,4 километра в длину, до 200 метров в ширину и до 18 метров в глубину. На 25 гектарах хранится около полутора миллиона кубометров шлама. Точный качественный и количественный состав содержимого определят по итогам дополнительных инженерных изысканий – такое решение приняли во время визита в Волгоград руководства Росприроднадзора и Минприроды РФ.

- Сейчас стоит вопрос актуализации информации, в каком состоянии объект находится, какой состав шлама и прогнозы на ближайшие годы по его изменению. Безусловно, накопленный вред есть и с ним нужно разбираться в ближайшее время. Волгоград – миллионный город, и он хочет жить с нормальной экологией и в комфортной среде. Плюс к этому Химпром - одна из перспективных площадок для развития промышленности. Рядом Волга и это отдельная тема, - считает ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий.