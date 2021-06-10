В ДТП под Волгоградом пострадал 8-летний ребенок

В больницу увезли водителя и пассажира. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 9 июня в 23 микрорайоне Волжского на перекрестке улиц Мира и Александрова столкнулись «Киа Рио» и «Лада Гранта». Отечественный автомобиль получил значительные повреждения, врезавшись в столб после удара иномарки. В больницу с места ДТП увезли 8-летнего ребенка, который находился в салоне иномарки, и водителя «Лады».

По словам очевидцев, водитель «Лады» двигался с превышением скорости, а иномарка завершала маневр на мигающий сигнал светофора. Как сообщили в региональном главке МВД России, по предварительным данным, причиной аварии стало то, что 34-летняя женщина-водитель иномарки, проезжая регулируемый перекресток, не уступила дорогу на повороте.

Травмы различной тяжести получили оба водителя и юный пассажир иномарки. Госпитализация потребовалась 20-летнему водителю «Лады» и 8-летнему ребенку, который в момент аварии был в специальном удерживающем устройстве для детей. А предполагаемую виновницу аварии врачи осмотрели на месте ДТП, ехать в больницу она отказалась.