Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2021 10:37

В Волгоградской области директор водоочистных сооружений пойдет под суд за уход от налогов

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-руководителя МУП «Водоочистные сооружения Палласовского района» и передала его в суд. Директора обвиняют в сокрытии средств на уплату налогов.

По версии следователей регионального СУ СКР, с августа 2019 по октябрь 2020 года у МУПа была задолженность по налогам. Чтобы все полученные от заказчиков средства не ушли на оплату долга, директор писал им письма с просьбой перечислять оплату, минуя расчетный счет.

- От налогообложения было сокрыто более 5,5 млн рублей. Противоправная схема выявлена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Свою вину волгоградец отрицать не стал. Его дело рассмотрит Среднеахтубинский районный суд.