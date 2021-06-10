В Волгоградской области директор водоочистных сооружений пойдет под суд за уход от налогов

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-руководителя МУП «Водоочистные сооружения Палласовского района» и передала его в суд. Директора обвиняют в сокрытии средств на уплату налогов.

По версии следователей регионального СУ СКР, с августа 2019 по октябрь 2020 года у МУПа была задолженность по налогам. Чтобы все полученные от заказчиков средства не ушли на оплату долга, директор писал им письма с просьбой перечислять оплату, минуя расчетный счет.

- От налогообложения было сокрыто более 5,5 млн рублей. Противоправная схема выявлена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Свою вину волгоградец отрицать не стал. Его дело рассмотрит Среднеахтубинский районный суд.