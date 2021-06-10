В Волгограде компанию оштрафовали на 100 тысяч за ковидные нарушения

Санитарные врачи выписали солидный штраф за отсутствие дезинфекции. Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор выписал еще одной компании в Волгограде солидный штраф за антиковидные нарушения. На этот раз предписания санитарных врачей не выполнили в расположенном на шоссе Авиаторов ООО «Радуга Цинк Лист», которое занимается нанесением цветного полимерного покрытия на стальные оцинкованные рулоны. Отсутствие антисептиков и обеззараживателей воздуха, а также графика дезинфицирующей уборки обойдется предприятию в 100 тысяч рублей, сообщает ведомство.

- В ходе обследования установлено невыполнение мероприятий указанных в ранее выданном обществу предписании, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Материалы проверки санитарные врачи отравили в Дзержинский районный суд, который вынес решение о штрафе в размере 100 000 рублей по части статьи 6.3. КоАП РФ. Однако в законную силу постановление еще не вступило.