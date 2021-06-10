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Происшествия10 июня 2021 9:37

Под Волгоградом поймали находившегося в федеральном розыске мужчину

Его подозревают в убийстве жителя Саратова
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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8 июня полицейские на посту ДПС «Чапурниковский» вместе с коллегами из Росгвардии поймали опасного преступника: мужчину из Волгоградской области подозревают в убийстве жителя Саратова. Он до смерти забил несчастного и скрылся. Его объявили в федеральный розыск, разослали в регионы информацию.

- При проверке документов у водителя «Лады Ларгус», следовавшей через пост из Грозного в Палласовский район, сотрудники полиции выяснили, что находится в розыске за совершение особо тяжкого преступления, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Преступнику явно было что скрывать: он долгие годы жил по фальшивому паспорту с ненастоящей фамилией. Сейчас с задержанным работают полицейские из Саратова.