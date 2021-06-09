10 июня на время отключат свет в 4 районах Волгограда

Без электричества останутся десятки домов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжают обновлять электросети, а жители города на время, пока энергетики проводят модернизацию и ремонт, каждый день на несколько часов остаются без света. В четверг, 10 июня 2021, участь коммунальных страдальцев ожидает несколько тысяч волгоградцев, проживающих в четырех районах областного центра. Не будут работать холодильники и электроприборы по разным адресам от четырех до восьми часов. Как сообщает «КП-Волгоград», в опубликованном ресурсоснабжающей компанией «Россети Юг» графике отключений электричества на 10 июня 2021 в Волгограде снова значатся жилые кварталы в Красноармейском, Кировском, Ворошиловском и Дзержинском районах. В большинстве своем отключения не будут носить массовый характер.

Жителям Ворошиловского района придется сидеть без света 10 июня с 11 до 17 часов. Обесточат в это время всего три дома по адресам: улица Циолковского, 2, Калинина, 9, 11. В Кировском районе отключения электроснабжения затронут улицу Конноармейская, дома №1а-7, 13-31, 2а-8, 10-24, и переулок Лиговский, дома №3, 6, 8а. Света не будет с 9 утра до 17.00, как и в Дзержинском районе, где в числе коммунальных страдальцев окажутся жители пяти домов №46, 50 – 56 на улице 51-й Гвардейской.

И довольно масштабные отключения света в четверг 10 июня ожидаются в Красноармейском районе Волгограда, с 10 до 17 часов затронет дом №17 на улице 50 лет Октября, с 9 до 13 часов отключат свет на трех улицах - Колесная, 70-88, 72а, 88а, 91-133, Куйбышева, 87-107, Дачная, 64-86, 96-98, 125-133, 151-153. И с 9 до 14 часов обесточат дома по адресам: улица Дачная, 1-17, 2-16, Бутлерова, 152-200, 271, 321-325, 33-х Героев, 151а, 151-199, 150а, 150-198, 198а, 198б, Куйбышева, 43-45, 45б, 47б, Панчишкиной, 149а, 149-193, 193а, 146-192, Красных Зорь, 149-181, 152-176, Пригородная, 20-24, 19-27.