Депутат Госдумы Нина Черняева решила досрочно сложить полномочия

Нина Черняева отказалась от мандата. Фото: Госдума

Представляющая Волгоградскую область в Государственной Думе депутат Нина Черняева решила досрочно отказаться от мандата. Она обратилась к председателю парламента Вячеславу Володину с просьбой досрочно сложить с нее полномочия депутата. Как сообщает «КП-Волгоград», в электронной базе данных Госдумы появился соответствующий проект постановления.

- Прошу досрочно сложить с меня полномочия депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 2 августа 2021 года, - написала в обращении депутат Нина Черняева.

Проект о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы уже рассмотрела парламентская комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Решение вопроса рекомендовали внести в повестку заседания, которое пройдет 16 июня. Докладчиком станет зампред комиссии Иван Квитка.

Нина Черняева представляет в Госдуме партию «Единая Россия». Избрана по федеральному списку от Волгоградской, Саратовской, Тамбовской и Пензенской областей. Врач по профессии, в парламенте входила в состав комитета по охране здоровья. До этого несколько лет руководила волгоградской областной больницей №1, возглавляла региональный комитет здравоохранения, работала в областном министерстве труда и социальной защиты. Сейчас возглавляет Волгоградский областной Союз женщин, в партии с 2010 года.