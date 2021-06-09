Все на выход: в Волгограде эвакуировали ТРЦ «Акварель»

"Акварель" эвакуировали по неизвестной причине Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 9 июня эвакуировали торгово-развлекательный центр «Акварель». Посетители и работники были вынуждены спешно выйти на улицу. К ТРЦ в Советском районе подъехали несколько машин полиции, МЧС. На месте работают кинологи с собаками. Что стало причиной эвакуации, не уточняется. А в социальных сетях волгоградцы активно обсуждают случившееся. Некоторые сообщают об анонимном звонке о том, что ТРЦ был заминирован.

«Слишком много бед и неприятностей в последнее время», «Ну и правильно, деньги целее будут», «Мы сидим, ждем. Был анонимный звонок, что в здании бомба. Приехали кинологи», - пишут волгоградцы в социальных сетях.

Посетители решили не дожидаться выяснения причин эвакуации, многие поспешили домой Фото: Екатерина СИМОХИНА

Не все посетители магазинов в «Акварели» решили дожидаться проверки здания на возможное минирование. Многие из них поспешили домой, отчего парковка у ТРЦ в скором времени опустела.

Напомним, в этом году волгоградские торгово-развлекательные центры неоднократно были эвакуированы. Однако взрывчатые устройства найдены не были.