В Волгограде спасают жизнь 2-летней девочки, обварившейся кипятком

В городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 25 в Дзержинском районе Волгограда госпитализировали двухлетнюю девочку. У малышки обширные термические ожоги, которая она получила дома, вылив на себя кипяток.

Сначала ребенок находился в реанимации, сейчас девочку перевели в обычную палату. Врачи борются за жизнь маленькой пациентки, ее состояние оценивают как стабильное.

- Состояние средней тяжести, стабильное, не вызывает опасений у медиков, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.