В Волгограде директор предприятия решила сэкономить 18 миллионов на неуплате налогов

Уголовное дело было направлено в Светлоярский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение в отношении директора металлообрабатывающего предприятия. 43-летняя женщина обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, во 2-4 кварталах 2018 года она включала в декларации заведомо ложные сведения о закупке чушек у организации, которая фактически не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность.

- Таким способом предприятием обвиняемой не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 18 миллионов рублей. Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по региону, - отметили в прокуратуре.

Вину женщина не признает. Прокуратура посчитала собранные доказательства достаточными для утверждения обвинения. Материалы уголовного дела были направлены в Светлоярский районный суд. Также к обвиняемой предъявлен иск о возмещении причиненного ущерба.