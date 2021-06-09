Снова дожди и ляжет туман: погода в Волгограде и области на 10 июня

В четверг ожидается переменная облачность Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Погоду в Волгоградской области пока нельзя назвать по-настоящему летней. Температура воздуха до аномально жарких показателей пока не повышается. Продолжают освежать непрекращающиеся дожди. В Волгограде и области 10 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. Также синоптики обещают грозы, которые могут начаться уже вечером в среду. В ночные и утренние часы местами ляжет туман.

Ветер в регионе в ближайшие сутки будет дуть юго-западный. Его скорость составит 6-1 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по области +13...+18º, завтра днем +22...+27º. В Волгограде в ночь со среды на четверг будет +15...+17º. днем воздух прогреется до +24...+26°.