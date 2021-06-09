В Волгограде сын отказывался помогать деньгами пожилым родителям

Во время судебных разбирательств мужчина указывал, что у него нет денег для помощи родителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде в суд обратилась пожилая семейная пара с иском о взыскании со своего взрослого сына алиментов. Пенсионеры указали ,что нуждаются в помощи и уходе. Отец является инвалидом 2-й группы. А единственного источника дохода – пенсии соцдоплат – не хватает. Каждый месяц на коммуналку и лекарства пара тратит по 8000 рублей. А у сына есть хорошо оплачиваемая работа, но от материальной помощи родителям отказывается, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Во время судебного разбирательства мужчина возражал против удовлетворения иска. По его словам, он состоит в браке, также у него двое маленьких детей. А доходы семьи не позволяют оказывать помощь еще родителям. Также мужчина отметил, что у родителей есть еще взрослая дочь. Суд, решая спор, установил, что мать ответчика несет расходы на содержание квартиры, собственником которой, помимо, родителей является и их сын.

- Вместе с тем суд установил, что у отца ответчика на счете в банке имеются денежные средства, полученные им от продажи наследственного имущества. Его совокупный доход превышает сумму прожиточного минимума и достаточен для собственного обеспечения, - уточнили в объединенной пресс-службе судов.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда взыскал с ответчика в пользу его матери алименты в размере 2000 рублей, начиная с 22 января 2021 года. Во взыскании с ответчика алиментов на отца суд отказал. Решение вступило в законную силу.