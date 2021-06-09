За сутки волгоградцы обогатили мошенников на 3 миллиона рублей

Аферисты продолжают богато жить за счет волгоградцев: только за минувшие сутки они перевели преступникам порядка 3 миллионов рублей. Больше всех потеряла 64-летняя жительница Волжского. Женщина испугалась телефонного звонка от якобы представителя банка. Тот сообщил об оформлении кредита и необходимости перевести средства на безопасный счет. Так за четверть часа злоумышленник заработал 1,6 млн рублей.

42-летний мужчина из Фроловского района мечтал заработать на инвестициях и перевел лжеброкеру 1,4 млн рублей. Жертвами мошенников стали еще два человека, сообщившие персональные данные банковских карт.

- По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание преступников, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.