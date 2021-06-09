У ДК Тракторозаводского района отремонтируют покрытие на детской площадке

Резину на площадке заменят на новую. Фото: мэрия

Через полгода после благоустройства общественного пространства у ДК Тракторозаводского района ему понадобился ремонт. Резиновое покрытие на детских и спортивных площадках сплошь пошло дырами. В администрации города говорят, что травмобезопасное покрытие со стороны улицы Жолудева пострадало от рук вандалов. Хотя первые дыры появились на нем в первые же дни в местах, где чаще всего играли дети, под качелями и турниками. В любом случае, как только позволила погода, разодранное покрытие начали менять.

Первые повреждения на детской игровой площадке у ДК Тракторозаводского района появились сразу после ее открытия – в октябре 2020 года. Сначала дыра на тонком резиновом покрытии поверх щебня появилась под турником. Вскоре не выдержала мягкая резина и у качелей «Гнездо», где всегда толпы детей и подростков. Образовалась прореха размером 50 на 20 сантиметров. После повреждений становилось больше, они увеличивались в размере.

- Местные жители сообщили сотрудникам ДК, что неоднократно видели, как подростки повреждают покрытие, затем закладывают под него петарды и подрывают их. На замечания взрослых и попытки остановить разрушение объектов благоустройства подростки не реагировали, - сообщают в мэрии.

Но подрывать хрупкое покрытие, которое и так расползалось, даже не требовалось.

Чиновники отмечают, что акты вандализма фиксируют практически на всех благоустроенных площадках в городе. Так, в парке Аттракционов на Тракторном и у музея «Россия - моя история» в центре повредили только установленные подвесные качели. Дачники постоянно выкапывают из парков и скверов цветы, деревья и кустарники. Особенно достается розам.