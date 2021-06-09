Крымчанин вышел из тюрьмы и через день забил волгоградца до смерти

Проводится расследование. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 8 июня в Советском районе Волгограда произошло жестокое убийство: 31-летний рецидивист из Крыма до смерти забил 61-летнего незнакомца. Конфликт между мужчинами случился на проспекте Университетском. Случайный очевидец подбежал к находящимся неподалеку полицейским. Стражи порядка не застали саму драку – преступник подался в бега. Догнали его во дворе многоэтажки. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка, подозреваемый буквально сутки назад вышел из тюрьмы.

- Подозреваемый задержан. В ходе допроса злоумышленник признался, что между ним и потерпевшим возникла драка из-за бытового конфликта, - прокомментировали в СУ СКР по Волгоградской области.

Проводится расследование. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.