В Волгограде у магазина арестовали обувь на миллион

Более трехсот пар обуви оказались без штрихкода. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде сотрудники Роспотребнадзора внепланово нагрянули в магазин «Лидер» в Советском районе. Во время проверки перевернули более 10 тысяч товаров и обнаружили несколько сотен немаркированных – более трехсот пар обуви и одежду. Теперь индивидуальному предпринимателю Хуснуддин Киёмову грозит солидный штраф за продажу обуви и товаров легкой промышленности, не соответствующих требованиям законодательства о маркировке.

На все товары в магазине по закону должны быть нанесен штрихкод Но сначала такового не нашли на 10 детских куртках, ветровках и пальто, суммарной стоимостью 19 тысяч рублей. На всей обуви маркировка была, но как показала проверка подлинности через национальную систему маркировки «Честный знак.гос», на 335 парах обуви был одни и тот же код идентификации. В этом случае стоимость подозрительного товара потянула уже на 1,352 миллиона рублей.

- При осмотре помещения магазина были обнаружены листы формата A4 с распечатанными на них средствами идентификации. Все листы содержали один и тот же код маркировки, который в последующем наносился на всю реализуемую обувь, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

В итоге весь немаркированный товар арестовали, в отношении предпринимателя запустили процедуру привлечения к административной ответственности.