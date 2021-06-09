Скульптор из Волгограда предлагает создать «Аллею благородных профессий»

Сергей Давыдов завершает работу над памятником врачу-неврологу. Фото: Сергей Давыдов.

Как только началась коронавирусная пандемия, скульптору из Волгограда Сергею Давыдову пришла идея создать первый в городе-герое памятник, посвященный врачам.

- Идея появилась создать памятник врачам, борющимся с коронавирусом, ещё летом 2020. Теперь эта идея трансформировалась в создание символичного памятника самой профессии. И появился заказчик, заинтересованный в создании подобной скульптуры. Мне стало интересно развивать эту тему, - рассказал «КП-Волгоград» Сергей Давыдов.

Теперь Сергей предлагает открыть в центре Волгограда «Аллею благородных профессий». Он уже работает над макетами скульптур учителю, инженеру, военному и другими.

Отметим, что работы команды Сергея Давыдова украшают известные в Волгограде места. Это рельефные рыбки в ресторане «Река», скульптурная композиция из бронзы «Казак и русалка» в Урюпинске, скульптура «Младенец в капусте» на территории роддома №7.