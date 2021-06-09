В Волгограде возобновили движение трамваев на улице Ангарской

Трамваи №2, №6 и №12 ходят по прежним маршрутам. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде с солидным опозданием все же завершили реконструкцию разворотного кольца трамваев в районе школы №36 на улице Ангарской. С 9 июня 2021 года общественный транспорт в Дзержинском районе ходит по обычному расписанию. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, трамваи № 2, 6 и 12 в поселке Ангарский с сегодняшнего дня работают в прежних границах маршрута и ходят до остановки «36 школа». Перед тем, как пустить трамваи по обновленному участку, работники «Метроэлектротранса» провели обкатку.

Напомним, на улице Ангарской продолжается реконструкция. Здесь расширяют проезжую часть от улицы Римского-Корсакова до выезда из города. Дорога захватывает часть разворотного кольца трамвая, поэтому в течение нескольких месяцев здесь меняли рельсы и шпалы. Кроме того, обновили систему электроснабжения и построили новый участок ливневки протяженностью около 200 метров. Трубы укладывали бестраншейным методом, чтобы не рушить асфальт на улице Римского-Корсакова.

Все это время трамваи ходили по укороченным маршрутам, а жителей поселка Ангарский возили автобусы. Ждать «рогатых» пришлось дольше запланированного из-за дождей, которые мешали работе подрядчика в мае и июне.