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Общество8 июня 2021 18:28

Волгоградцы пожаловались прокурорам на ветхие дома, долгострои и капремонт

Начальник ГУ Генеральной прокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Константин Сомов взял на контроль 16 обращений
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Прокуроры приняли 16 жителей региона. Фото: ВОП

Прокуроры приняли 16 жителей региона. Фото: ВОП

Во вторник, 8 мая, в Волгограде устроили совместный прием сразу два прокурора - начальник главного управления Генеральной прокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Константин Сомов и прокурор Волгоградской области Денис Костенко. Главной темой стали вопросы ЖКХ и долевого строительства жилья. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре, обратились к прокурорам за защитой своих прав 16 волгоградцев. По всем жалобам организованы проверки, их результаты Константин Сомов взял на личный контроль.

На личный прием к прокурорам пришли дольщики четырех жилых комплексов, где нарушены сроки сдачи застройщиками, а также волгоградцы, которые годами ждут переселения из аварийного жилья. Еще часть обращений касалась капитального ремонта домов. Житель Волгограда пожаловался на затягивание сроков, а волжанин – на качество проведенного капремонта.