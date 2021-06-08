Волгоградцы пожаловались прокурорам на ветхие дома, долгострои и капремонт

Прокуроры приняли 16 жителей региона. Фото: ВОП

Во вторник, 8 мая, в Волгограде устроили совместный прием сразу два прокурора - начальник главного управления Генеральной прокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Константин Сомов и прокурор Волгоградской области Денис Костенко. Главной темой стали вопросы ЖКХ и долевого строительства жилья. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре, обратились к прокурорам за защитой своих прав 16 волгоградцев. По всем жалобам организованы проверки, их результаты Константин Сомов взял на личный контроль.

На личный прием к прокурорам пришли дольщики четырех жилых комплексов, где нарушены сроки сдачи застройщиками, а также волгоградцы, которые годами ждут переселения из аварийного жилья. Еще часть обращений касалась капитального ремонта домов. Житель Волгограда пожаловался на затягивание сроков, а волжанин – на качество проведенного капремонта.