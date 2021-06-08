В Волгограде самые дешевые в ЮФО продукты

Самые дешевые продукты на юге России оказались в Волгограде. Фото: Евгения ГУСЕВА

По сравнению с соседними регионами Южного федерального округа, цены на продукты питания в Волгограде одни из самых низких на юге России. Хотя многие волгоградцы с этим не согласятся, к таким выводам пришли в Росстате по итогам мониторинга цен на основные социально значимые продовольственные товары первой необходимости в мае 2021 года.

- Данные мониторинга свидетельствуют о том, что в Волгоградской области складывается одна из самых благоприятных ситуаций с ценами. По состоянию на 31 мая текущего года по 15 из 24 основных продуктов питания зафиксированы самые низкие цены по сравнению с другими регионами ЮФО, - сообщили в Волгоградстате.

В Волгограде оказались самые дешевые куры, мясо за исключением свинины, мороженая рыба, подсолнечное масло, гречка, рис, сахар, чай, мука, картошка и другие продукты. А вот сливочное масло, молоко, яйца, хлеб и пшено подкачали, как и яблоки, лук и морковь. Самые дорогие продукты первой необходимости оказались в Калмыкии, в Крыму и в Краснодарском крае. Также «золотой» мукой отличилась Астрахань.

Средние цены на продукты в регионах ЮФО