Небольшие дожди и потепление: погода в Волгограде и области 9 июня

В середине рабочей недели станет теплее, но в разных районах Волгоградской области ожидаются небольшие дожди. Поэтому лучше прихватить с собой зонтик. Как сообщили «КП-Волгоград» в областном ЦГМС, 9 июня местами будут грозы, а небо затянет тучами. При этом в регионе заметно потеплеет: ночью до +11...+16º, днем до +22...+27º. В Волгограде ожидается ночью +14...+16º, днем +23...+25°.

- Ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6-11 м/с, - комментируют синоптики.

Отметим, что в прошлом году 9 июня стояло пекло: термометр показывал выше тридцати градусов жары, а на небе не было ни одного облачка. В целом начало лето было куда теплее и солнечнее.