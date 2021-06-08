Администрацию Волгограда заставили отремонтировать «спорный» участок дороги

Мэрия должна отремонтировать дорогу в течение трех месяцев Фото: Мария ЛЕНЦ

Суд обязал мэрию провести ремонт дороги в Ворошиловском районе. Проезжая часть по улице Елисеева, 17а на пересечении с улицей Котлубанской разрушена. Прокуратура внесла в адрес мэрии представление об устранении дефектов. Однако в администрации посчитали, что ответственность за ремонт лежит не на ней, так как это внутриквартальный проезд на придомовой территории. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, прокурор обратился в суд.

Мэрия продолжала настаивать, что территория по улице Елисеева, 17 на пересечении с улицей Котлубанской не входит в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. В ООО «Управляющая компания Ворошиловского района» ответили, что проезд не относится к общему имуществу собственников. Поэтому за их счет ремонтировать дорогу незаконно.

Суд пришел к выводу, что спорный участок фактически является объектом транспортной инфраструктуры города Волгограда и относится к объектам общего пользования. На администрацию Волгограда была возложена обязанность в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в силу провести ремонт дороги в Ворошиловском районе в соответствии с требованиями ГОСТа. Постановление вступило в законную силу.