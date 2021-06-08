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Происшествия8 июня 2021 14:25

В центре Волгограда у многоэтажного дома нашли тело женщины

Следователи выясняют обстоятельства трагедии
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Возле 22-этажного дома №55 по улице Чуйкова в Центральном районе Волгограда днем 8 июня обнаружили тело 48-летней женщины. Она упала с высоты на козырек подъезда. Очевидцами трагедии стали местные жители. Они и сообщили об инциденте в правоохранительные органы. От полученных травм волгоградка скончалась на месте.

В причинах происшествия разбираются следователи.

- В настоящий момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.