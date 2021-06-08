Перепутала педали: волгоградка за рулем «Лексуса» врезалась в подъезд

Сегодня, 8 июня, в Тракторозаводском районе Волгограда женщина за рулем «Лексуса» врезалась в многоэтажку. Инцидент произошел во дворе дома №27 на улице Набережная Волжской флотилии. Под колесами иномарки оказалась лавочка. Сам автомобиль заехал на ступени возле подъезда.

Уже известно, что за рулем «Лексуса» находилась жительница двора. Женщина с ограниченными возможностями попросту перепутала педали. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в происшествии никто не пострадал.

Вопрос урегулировали на месте: ДТП не оформляли, а сама виновница договорилась с ТСЖ возместить нанесенный ущерб.