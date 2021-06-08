В Волгограде отреставрируют многострадальный памятник-самолет «МИГ-21»

Памятник-самолет «МИГ-21», который находится в Дзержинском районе Волгограда, похоже, дождался своей реставрации. Сооружение в виде устремленного в небо истребителя было установлено в 1973 году. За долгие годы внешний вид памятника на улице Качинцев стал ухудшаться и местами даже обсыпаться. Теперь его все же отремонтируют. Как сообщает «КП-Волгоград», на сайте госзакупок аукцион на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения разместила администрация города. Начальная стоимость реставрации составляет 2 миллиона 473 тысячи рублей.

Сейчас на постаменте множество трещин, сколов, подтеков, местами нет облицовочной гранитной плитки. Также разрушился штукатурный слой, отошли мраморные плиты. На фюзеляже самолета слезла краска. Победившему на аукционе подрядчики необходимо будет провести новую кирпичную кладку, подбетонку отбитых бетонных участков, облицовку стелы мраморной плиткой, заливку постамента мозаичным полом, заменить гранитные камни. Также предстоит сделать новые ступени и бетонные площадки, а фюзеляж истребителя ждет «косметический» ремонт и покраска. Все стальные элементы памятника подвергнут антикоррозионной обработке, сообщает в закупочной документации. Во время работ памятник огородят и оденут в строительные леса. Ранее мэрия подготовила проект ремонта сооружения.

- Муниципалитет инициировал обследование самолета и разработку проектно-сметной документации, после чего проект реставрации в соответствии с законодательством прошел историко-культурную экспертизу, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Ремонтно-реставрационные работы пройдут с момента подписания контракта и до 2022 года. Заказчиком выступает МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда». На работы будут потрачены средства бюджетных учреждений. По контракту гарантийный срок составит 5 лет.

Напомним, Памятник-самолет «МИГ-21» открыли 2 февраля 1973 года. Он был установлен личным составом бывшего Качинского высшего краснознаменного ордена Ленина военного авиационного училища лётчиков имени А. Ф. Мясникова. На плите у устремленного в небо истребителя есть плита, на которой выгравированы имена 128 Героев Советского Союза - участников Сталинградской битвы.