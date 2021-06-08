В Волгограде на Ангарском отремонтируют улицы Тургенева и Нильскую

В Волгограде активно ремонтируют проблемные дороги. Фото: Мария ЛЕНЦ

Улица Тургенева в Дзержинском районе Волгоградка порядка 20 лет не видела капремонта. За долгие годы эксплуатации проезжая часть покрылась ямами, проседающими до самого основания. Живущим в многоэтажках волгоградцам и на машинах, и пешком стало затруднительно добираться до дома. Горожане обратились к властям с просьбой привести улицу в порядок. В 2021 году ее включили в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Дорожники только приступили к замене бордюров, после этого приступят к замене асфальта. Его уложат в два слоя – выравнивающий и финишный.

- Общий объем асфальтобетонной смеси для проведения работ составит порядка 1150 тонн, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Кстати, в этом же районе приведут в порядок улицу Нильскую, которая также часто эксплуатируют жители МКД на Тургенева. Эта дорога давно в убитом состоянии. Ее отремонтируют до конца года.