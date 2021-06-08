За день на дорогах Волгоградской области погибли 3 человека

ДТП в Николаевском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Накануне, 7 июня, на дорогах Волгоградской области погибли 3 человека. Смертельные аварии произошли в Волгограде и Николаевском районе. В Дзержинском районе областного центра трагедия произошла утром в понедельник на улице Константина Симонова. 23-летний водитель за рулем «Audi A4» сбил 57-летнюю пешехода. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте. Происшествие случилось практически напротив 28-й поликлиники.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте, - добавили в региональном Главке МВД.

В Николаевском районе 53-летний мужчина, который был лишен водительских прав, на «ВАЗ-21093» ехал по трассе «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка». На 179 километре дороги он не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и ударилась в дерево. Погибли водитель и 57-летняя пассажирка.