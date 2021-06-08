В Волгограде лаундж-бар «Pari» наказали за нарушение антиковидных мер

Специалисты Роспотребнадзора не нашли рециркуляторов в помещениях лаундж-бара Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области продолжаются межведомственные проверки по соблюдению гражданами и предпринимателями антикоронавирусных требований. В случае нарушений чиновники и специалисты Роспотребнадзора составляют административный протокол и направляют его в суд. Во время очередного рейда несоблюдение мер для нераспространения ковида выявили в лаундж-баре «Pari» (ИП Габбасова Д.А.), который находится на улице Краснознаменской, 7.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в закрытых помещениях заведения с постоянным нахождением работников не было устройств для обеззараживания воздуха. Согласно постановлению губернатора, рециркуляторы должны обязательно находиться в залах обслуживания. Бездействие предпринимателя привело к возбуждению административного дела. Центральный районный суд решил наказать хозяйку «Pari» на 50 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.