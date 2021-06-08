И в дождь, и в жару две недели сидел у дороги: волонтеры спасли волгоградского Хатико

Фото: скрин с видео приюта "Дино".

Эта трогательная история случилась благодаря неравнодушным волонтерам волгоградского приюта «Дино»: они спасли брошенного на трассе «Волгоград - Астрахань» пса. Примерно две недели назад хозяин вывез собаку и бросил у автомагистрали без еды и воды. Все это время волгоградский Хатико ждал, что за ним вернутся.

Волгоградка Елена, ездившая в командировку с соседний регион, заприметила пса и даже пыталась забрать, но он убегал, а потом возвращался ровно туда, где расстался с владельцем.

- Он сидел на одном месте. Ровно на том месте, где его оставил хозяин. На смену палящему астраханскому солнцу пришли дожди и порывистый ветер, а хозяин так и не возвращался. Рядом нет населённых пунктов, только оживленная трасса, - рассказали «КП-Волгоград» волонтеры приюта «Дино».

Тогда Елена обратилась к зоозащитникам. Профессиональные отловщики нашли подход к животному. Теперь пес находится в безопасности. Правда, кличку ему еще не придумали.

По всем вопросам касательно помощи и поиска новой семьи для питомца обращаться в группу приюта.

- Со здоровьем у нашего подопечного все нормально. Мы ищем ему новую семью. Пока задействуем в проекте "Доктор Пес", - рассказала Елена.