В Волгограде 8 июня без электричества оставят 5 районов

На большинстве адресов электроэнергия будет отсутствовать с 9.00 до 17.00 Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются ежедневные отключения электричества у жителей многоквартирных домов и частного сектора. Это связано с профилактическими и ремонтными работами на оборудовании. 8 июня электроэнергии не будет в пяти районах города, но не повсеместно, а частично. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», во вторник электроснабжение будет отсутствовать в Красноармейском, Кировском, Советском, Ворошиловском и Тракторозаводском районе.

На севере города, в Тракторозаводском районе, не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 жители следующих адресов: улица Серова, 47-51, 46-52; улица Кварцевая, 31-39, 34-38; улица Кастерина, 21; улица Апатитовая, 31-41; переулок Гидростроевский, 4; улица Колумба, 5, 5а, 5б, 7, 14.

В Советском районе света не будет с 9.00 до 15.00 на улице 35-й Гвардейской Дивизии, 1а, 1/1, 3, 5, 7; на улице Стахановской, 9; на улице Краснопресненской, 2/2.

В Ворошиловском районе без электричества останутся жители на протяжении всего рабочего дня – с 9.00 до 17.00. Обесточат следующие адреса: улица Курская, 1, 3; улица Академическая, 1, 1а, 16; улица Запрудная, 13, 15; улица Новостроек, 2, 4, 7, 13, 15; улица Одесская, 1-9, 2-10; улица Астраханская, 1, 5, 11, 13, 2-10; улица Калмыцкая, 7; улица Запрудная, 4; улица Институтская, 8; улица Московская, 1-11, 2, 6, 10.

В Красноармейском районе во вторник будет самое непродолжительное отключение света. С 9.00 до 13.00 обесточат только 2 дома на проспекте Героев Сталинграда, 18, 20.

В Кировском районе электроэнергии не будет весь день – с 9.00 до 17.00. Не смогут воспользоваться микроволновками, телевизорами, компьютерами, холодильниками и другой техникой жители следующих адресов: улица Зоологическая, 6-14; переулок Короленко-II, 3-7; улица Короленко, д.1а-27а; улица Красноуфимская, 1-21, 4-32; улица Омская, 8, 9; переулок Короленко, 15-41, 38-40; переулок Короленко-I, 1-5а, 8; улица 64-й Армии, 69, 71, 73, 75; улица Вельботная, 3, 5.