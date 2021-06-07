Чтобы не было пробок: под Волгоградом построят мост над железнодорожными путями

Фото: Администрация Волгоградской области

Быстро проскочить железнодорожный переезд рядом с поселком Водстрой в Волгоградской области - для автомобилистов большая удача. Обычно, водители простаивают там даже не один час. Поэтому в скором времени над железной дорогой на Третьей продольной появится мост. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, проект уже прошел госэкспертизу, в ближайшее время определят исполнителя работ. Транспортную развязку построят по региональной программе «Развитие транспортной системы Волгоградской области».

В настоящее время переезд между станциями «Древний Вал» - «Орловка» является одним из самых загруженных в Волгоградской области. По оценкам специалистов интенсивность движения на этом участке Третьей продольной составляет более 35 тысяч автомобилей в сутки. А летом машин становится еще больше. Во время пропусков за сутки там проезжают до 50 тысяч машин. Часто переезд закрыт из-за поездов. И автомобилисты простаивают в пробках.

Многоуровневая развязка должна разгрузить движение. Также дорога будет расширена с двух до четырех полос на участке протяженностью 3,2 километра. Работы должны завершиться в 2023 году.