В Волгограде открывается авиасообщение с Баку

Самолеты из Баку в Волгоград и обратно будут летать по средам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Волгограда в Баку открывается прямое авиасообщение. Между городом-героем и столицей Азербайджана самолеты будут летать с 16 июня. Рейсы будут выполнять раз в неделю – по средам. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград, к выполнению полетной программы приступит авиакомпания «S7 Airlines».

Из Баку самолеты «Airbus A320neo» будут отправляться в 14.45 по местному времени (на час вперед от волгоградского). В Волгоград воздушные суда будут прибывать в 15.40. Из аэропорта «Гумрак» рейсы будут выполняться в 17.30, время прилета в Азербайджан – 20.30 (местное). Полет будет длиться около двух часов. Авиасообщение между Волгоградом и Баку продлится до 27 октября.

- Планируя вылет из России за рубеж, ознакомьтесь с особенностями въезда в страну пребывания и мерами профилактики, - отметили в пресс-службе волгоградского аэропорта.

Напомним, в конце мая из волгоградского аэропорта открылось прямое международное авиасообщение с Ереваном.