11 лет на двоих: в Волгоградской области посадили бывших полицейских за подброшенные мужчине наркотики

Капитан и подполковник полиции стали заключенными Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области суд отправил в тюрьму двух полицейских за превышение должностных полномочий и незаконный оборот наркотиков. Через закон переступили бывший начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Евгений Серебряков и бывший старший оперуполномоченный МО МВД России «Урюпинский» Владимир Колотилин. Чтобы улучшить показатели своей работы, они решили искусственно создать преступление, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Полицейские в 2019 году разработали план, по которому их знакомая Олеся Каширина должна была подбросить наркотики своему мужу. Женщину это не смутило. У нее был разлад в отношениях с супругом. Однако подставить невиновного человека и отправить его за решетку, чтобы повысить показатели работы, связанной с незаконным оборотом наркотиков, у преступников не получилось.

Урюпинский городской суд принял решение наказать Владимира Колотилина тюремным сроком на 5 лет, а Евгения Серебрякова – на 6 лет. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима. Также бывшие полицейские лишились своих званий: Колотилин был капитаном полиции, Серебряков – подполковником. А после тюрьмы им будет запрещено в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Не избежала лишения свободы и Олеся Каширина. Она проведет в колонии общего режима 4 года. Но за решетку она отправится, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.