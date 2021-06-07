Своровала 300 тысяч: в Волгоградской области заведующая детсада лишала воспитателей премий

За мошенничество с премиями на заведующую детсада завели уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские в Волгоградской области выявили факт мошенничества с выплатами премий в детском саду. В течение двух лет заведующая учреждения дошкольного образования Калачевского района проводила махинации с дополнительными выплатами воспитателям. Используя служебное положение, 49-летняя женщина издавала приказы о премировании и начислении стимулирующих выплат работникам, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Однако после получения воспитателями детсада денег заведующая просила их возвращать средства. Якобы они были начислены по ошибке. В течение двух лет пятеро воспитателей переводили деньги на указанную подозреваемой банковскую карту. Она была оформлена на дочь заведующей.

За 2 года женщина получила более 300 тысяч рублей, тем самым, причинив ущерб администрации Калачевского района. Следователи районного отдела МВД возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».