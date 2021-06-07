Нападала на скот: под Волгоградом мужчина застрелил собаку соседа

В Волгоградской области мужчина не стерпел собаки своего соседа и застрелил ее. Происшествие случилось в одном из населенных пунктов Николаевского района. В полицию обратился 57-летний местный житель. Он сообщил, что живущий с ним по соседству мужчина убил его немецкую овчарку из охотничьего ружья. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, потерпевший оценил ущерб в 50 тысяч рублей.

Полицейские задержали стрелка. Им оказался 53-летний рабочий. Он сознался в случившемся и рассказал, почему пошел на это. По словам мужчины, убитая собака неоднократно нападала на его скот. Телесные повреждения получали коровы и телята. Мужчина просил соседа держать овчарку на привязи. Во время очередного нападения собаки он не выдержал и застрелил ее.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».