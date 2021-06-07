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Общество7 июня 2021 14:33

Омбудсмен разобрался, заставляли ли волгоградских военных вакцинироваться от коронавируса

Проверку провели после обращения мамы срочника
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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В конце апреля к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову обратилась мама срочника: женщина уверяла, что на ее сына оказывали давление в вопросе о вакцинации от коронавируса. Пришлось проводить анонимные опросы, а также проверить работу врачей в военном госпитале.

- Должностными лицами не применялись физическое, психологическое принуждение, неуставные взаимоотношения, меры дисциплинарного характера с целью склонить военнослужащих к вакцинанации, - рассказал «КП-Волгоград» Валерий Ростовщиков.

Перед прививкой с военными проводятся беседы, осмотры. В частности, военнослужащий Дмитрий Н., пожаловавшийся на давление со стороны начальства, смог отказаться от иммунизации.