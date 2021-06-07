В Волгограде в новом корпусе онкоцентра начался монтаж медоборудования

Фото: Комитет строительства Волгоградской области

В Волгограде продолжается строительство нового здания областного онкодиспансера. Он возводится рядом с действующим корпусом на улице Землячки в Дзержинском районе. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете строительства Волгоградской области, на площадке продолжаются отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж вентилируемого фасада. Также ведется монтаж медицинского оборудования.

- Рабочие устанавливают оборудование в помещениях будущей поликлиники: медицинские анестезиологические модули, светодиодные светильники в оперблоке, стерилизаторы, холодильные камеры и другое, - добавили в облстрое.

Начались работы и на прилегающей территории. Специалисты монтируют освещение, занимаются обустройством дорожек, уже готова чаша фонтана. Также рабочие уложили асфальт на месте парковки. Она будет рассчитана на 120 машин. В скором времени подрядчик займется озеленением территории. Всего при строительстве трудятся более 100 рабочих и 8 единиц техники. Готовность объекта, который возводится в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», оценивается в 73%. Планируется, что полностью новый корпус онкоцентра будет готов в 2022 году.

Напомним, в строящемся здании будут детская и взрослая поликлиники на 100 и 600 посещений в смену. В корпусе расположатся отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. Общая площадь двухсекционного медицинского здания - 19,9 тысячи квадратных метров. Также на территории онкодиспансера началось возведение радиологического корпуса, где разместят процедурные отделения для радиотерапии, палаты дневного стационара, технологические, вспомогательные, санитарно-гигиенические и служебно-бытовые помещения.