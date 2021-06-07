В Волгограде автосалон наказали за неправильную маркировку шин

Волгоградский областной суд поддержал позицию Центрального районного суда и Роспотребнадзора в отношении магазина в Дзержинском районе города-героя. Автосалон реализовывал шины с неправильной маркировкой. Сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что штрих-код на этикетке приклеен неправильно – его легко можно снять. А это грубейшее несоответствие правилам.

- Вся имеющаяся продукция была арестована, в отношении Общества возбуждено дело об административном правонарушении, которое было передано на рассмотрение в суд, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского Роспотребнадзора.

Представитель автомагазина отрицал вину в суде первой инстанции, подал жалобу в областной. Однако служитель Фемиды пришел к выводу, что доказательства точны. Решение уже вступило в силу.