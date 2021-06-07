Сбивают и сбегают: в Волгоградской области за сутки три лихача покалечили пешеходов

ДТП во Фролово. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу три похожих инцидента произошли на дорогах Волгоградской области 6 июня: разные водители сбили трех пешеходов и бросились в бега. Лишь двух поймали, третьего разыскивают. Первое ДТП произошло в центре Волгограда после полуночи. 22-летний парень на «Ниссане» у дома №7 по улице Гагарина сбил мужчину и был таков. Пострадавшего госпитализировали, а водителя чуть позже поймали.

В Серафимовическом районе часом позже 33-летний автомобилист за рулем «ВАЗа» покалечил 43-летнего жителя хутора Песчаный. После наезда на пешехода мужчина также уехал.

- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий автомобилист был задержан, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Третье ДТП произошло во Фроловском районе: пока еще неустановленный лихач на «Приоре» наехал на 36-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по «зебре». В итоге виновник уехал, его не нашли. Ведется розыск.