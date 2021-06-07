Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 июня 2021 10:24

В аэропорту Волгограда у пассажиров изъяли творог и сметану

Также у прилетевших из Душанбе жителей Таджикистана отобрали орехи и семечки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Багаж не прошел контроль на таможне.

Багаж не прошел контроль на таможне.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В ручной клади у пассажиров самолета Душанбе - Волгоград, сотрудники Россельхознадзора обнаружили продукты питания без документов. Жители Таджикистана везли с собой творог, сметану, курт и говядину. Как сообщили «КП-Волгоград» в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и республике Калмыкия, семь пассажиров везли «запрещенку» весом более 13 килограммов. Также у граждан Таджикистана нашли 75 кило семян и орехов, кураги и изюма, саженцы и фрукты. В итоге со всей этим пассажирам в Волгоградском аэропорту пришлось расстаться.

Как поясняют специалисты ведомства, на подкарантинные продукты не было документов, в том числе подтверждающих эпизоотическое благополучие и фитосанитарную безопасность. Животноводческую продукцию уничтожили, а растительную передали в референтный центр Россельхознадзора для экспертизы и последующего уничтожения.