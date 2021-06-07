На юге Волгограда ремонтируют дорогу к подстанции скорой

В Волгограде отремонтируют за лето сорок улиц. Фото: архив КП

Во всех районах Волгограда в июне идет ремонт дорог. В этом году дорожники добрались до второстепенных улиц, частного сектора, проезда к важным социальным объектам. Среди них и малый проезд по улице Федорова в Кировском районе, который ведет к школе №57 и подстанции скорой помощи №5. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, в минувшие выходные бригады ДСЭР Советского района отфрезеровали здесь старый асфальт и готовятся обновить основание дорожного полотна.

Ремонтируют улице Федорова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая площадь реконструкции здесь небольшая – чуть более 2500 квадратных метров. В последние годы проезд видел только ямочный ремонт, поэтому дорога изрядно побита. Подмыло ее и дождем. Так что рабочим придется обновить не только дорожное покрытие, но и основание. На финише уложат в два слоя около 600 тонн щебеночно-мастичного асфальтобетона.

- Благодаря наличию у МУПа собственного производственного комплекса в Кировском районе, время доставки материалов минимально и составляет около 15 минут, - подчеркивают в мэрии.

Напомним, в 2021 году в Кировском районе отремонтируют восемь дорог общей протяженностью около 5 километров, в том числе улицы Федотова, Маресевой, Майская, Лавровая. Сейчас администрация города ищет подрядчиков для ремонта улиц Омской, Розовой, переулка 1-й Короленко и других. Всего в городе в этом сезоне дорожники приведут в порядок 40 улиц. Уже лежит новенький асфальт на улицах Дружбы народов и Дежнева, Кооперативной, Тельмана, Калининградской, Кузнецкой и других. В ближайшие недели дорожники выйдут на улицы Городнянскую, Пермскую, Моторную, Майскую.